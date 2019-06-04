مقتل 4 من القوات العراقية و3 من مسلحي "داعش" في اشتباك شمال بغداد

قتل أربعة من أفراد الجيش العراقي وثلاثة من (داعش) في اشتباك بمنطقة "الطارمية" شمال بغداد، بحسب خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة.



وذكرت الخلية في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوة من الجيش كانت تقوم بعمليات دهم وتفتيش لتعقب مسلحي تنظيم داعش في منطقة "الطارمية" التي تبعد (30 كم) شمال بغداد، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، أعقبها إطلاق نار من أحد البساتين القريبة.



وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة أربعة آخرين بجروح.



وبحسب بيان الخلية، فقد ردت القوة على مصادر النيران مما أدى إلى مقتل ثلاثة من مسلحي داعش.



وتنشط خلايا التابعة لتنظيم داعش وتنفذ هجمات من حين لآخر في مناطق متفرقة بالعراق رغم إعلان السلطات العراقية في ديسمبر من العام 2017 عن تحرير جميع أراضي البلاد من التنظيم المتطرف.