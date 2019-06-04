الرئيس الأفغاني: مستعد بعملية وقف إطلاق النار إذا فعلت طالبان ذلك

أعرب الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني اليوم الثلاثاء، عن استعداد حكومته لمراقبة عملية وقف إطلاق النار إذا فعلت حركة طالبان ذلك.



وقال غني في رسالته بمناسبة عيد الفطر، إن "الحكومة الأفغانية مستعدة دائما للالتزام بعملية وقف إطلاق النار ولكن حركة طالبان لا تفعل ذلك".



وأضاف الرئيس الأفغاني أن شعب أفغانستان يتمنى أن تلتزم حركة طالبان بعملية وقف إطلاق النار على الأقل خلال عيد الفطر الذي يستمر ثلاثة أيام، ولكن حركة طالبان رفضت ذلك.



وأشاد الرئيس غني في رسالته أيضا ببسالة قوات الأمن في محاربة المسلحين، قائلًا إن قوات الأمن تمكنت من إحباط خطط المسلحين الخبيثة ضد الحكومة لزعزعة الأمن وعملية السلام.



ورفض زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أوخاند زادا، الذي رفض مرارا عرض الحكومة لعقد محادثات، في رسالته عشية عيد الفطر المبارك، عرض الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات مرة أخرى وتعهد بمواصلة الحرب حتى انسحاب القوى الأجنبية من أفغانستان.



وتمنى الرئيس غني في رسالته أيضا، عيد فطر سعيد لجميع المواطنين فى أنحاء البلاد التي تعانى من التمرد.