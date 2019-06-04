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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:00 م

سقوط عصابة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف في البساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
dostor.org/2653694

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق الخطف والمغافلة بالبساتين.

أكدت معلومات وتحريات المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم "فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول مجهولى المصدر".

بمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، أقر الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفين المضبوطان من متحصلات السرقة.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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