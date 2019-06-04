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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:00 م

مجلس النواب الأمريكي يجري تصويت ازدراء على وزير العدل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2653693

قالت لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنها ستنظر فيما إذا كان وزير العدل (المدعي العام الأمريكي) وليام بار، ووزير التجارة ويلبر روس، قد أظهرا ازدراء للكونجرس، فيما يتعلق بأمر مثير للجدل في استمارة الإحصاء السكاني لعام 2020.

قال رئيس اللجنة، النائب أليجاه كومنز، في رسالتين وجههما إلى بار وروس "أكتب لأبلغكم أن اللجنة ترتب لتصويت حول ازدرائكما للكونجرس".

وقال كومنز إن التصويت هو نتيجة "فشلهما في الامتثال لمذكرة استدعاء من كلا الحزبين، صدرت قبل أكثر من شهرين، حول وثائق تتعلق بإضافة سؤال حول المواطنة إلى استمارة الإحصاء السكاني لعام 2020".

وقالت متحدثة باسم اللجنة إن التصويت سيكون الأسبوع المقبل.

وأشارت لجنة الإشراف في مجلس النواب في بيان إلى أن بار وروس، أمامهما مهلة حتى الخميس، لتقديم وثائق يحتفظان بها، حتى يتفاديا خطوة التصويت.

يذكر أن خلافًا شرسًا يجري بين مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية، والفرع التنفيذي (الرئيس ترامب وإدارته)، حول ما إذا كان من الضروري إضافة السؤال المتعلق بالمواطنة، في استمارة الإحصاء القادم أم لا.

ويدعم الفرع التنفيذي، وعلى رأسه البيت الأبيض، إضافة هذا السؤال، بينما يرى الحزب الديمقراطي أن ذلك سيفيد الحزب الجمهوري سياسيًا.

ويأتي هذا التهديد بالتصويت على إدانة بار بأنه ازدرى الكونجرس، ليضاف إلى تهمة ازدراء أخرى تتعلق بموقفه حول تقرير المحقق الخاص روبرت موللر، ومن المتوقع أن يجتمع مجلس النواب بالكامل الأسبوع المقبل، ليصوت على التهمة الأولى.

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