متعاطف مع "داعش" ينفذ تفجيرا أمام مركز للشرطة في إندونيسيا

قام رجل متأثر بـ "داعش" بتفجير قنابل مربوطة فيه خارج مركز للشرطة في مقاطعة جاوا الوسطى في إندونيسيا قبل منتصف ليل الإثنين، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة الوطنية العميد ديدي براسيتيو اليوم الثلاثاء.



ووقع الهجوم الانتحاري بعد أقل من أسبوعين من رفع الشرطة حالة التأهب من الهجمات الإرهابية في عاصمة البلاد، حيث خطط متشددون لشن هجمات انتحارية خلال يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.



ولفت المتحدث إلى أن المهاجم فجر القنابل عند الساعة 22:30 مساء بالتوقيت المحلي أمام مركز لمراقبة حركة المرور في سيمبانج تيجا توجا كارتاسورا بمنطقة سوكوهارجو. وأُصيب المفجر في حين لم يصب أي شخص آخر.



وذكر في مؤتمر صحفي أنه "بناء على التحقيق، فإن الجاني قد تأثر بتعاليم داعش".



وأفاد براسيتيو أنه يتم إجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة ما إذا كان لدى المهاجم صلات مع خلية إرهابية أو شبكة عاملة في البلاد.