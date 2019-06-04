السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب الرئيس السيسي، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.



كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما يلي نصها:



"اإأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار".



وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والأمان والاستقرار.