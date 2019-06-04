القبض على شخصين أثناء سرقة مساكن في الشروق

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين أثناء سرقتهما مساكن بمنطقة الشروق.



تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها "جهاز تابلت - 5 هاتف محمول - لاب توب - مقص حديدى".



بمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.