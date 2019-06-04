فحص 26 ألف سجين ضمن حملة "100 مليون صحة"

قال الدكتور إسلام عمار مسئول مسح السجون داخل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، إن الوزارة ستبدأ فحص المساجين داخل 7 محافظات خلال أيام قليلة بعد عيد الفطر المبارك.



وأكد في تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة الصحة استطاعت الحصول على الموافقات الخاصة بمسح المساجين داخل 7 محافظات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من فحص المساجين داخل 4 محافظات.



وأوضح أن الوزارة تفحص المساجين من عدد من الفيروسات المعدية مثل فيروس سي، وفيروس بي، وفيروس نقص المناعة "الإيدز"، وفيروس a، مشيرا إلي أنه تم فحص 26 ألف مسجون، وستستمر مبادرة فحص السجون لحين الانتهاء من كل المحافظات.



وأضاف أنه تم أن مسح السجون غير مقتصر على فحص والكشف عن المصابين من فيروس سي فقط، إنما هناك حملة توعية للمساجين، للوقاية من العدوى، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء غرفة صحية داخل كل سجن يتم إجراء كل الأنشطة التي من الممكن أن تسبب عدوى بين المساجين داخلها مثل الحلاقة.



ولفت إلى أن هناك تنسيقًا بينهم ومنظمة الصحة العالمية لتوفير كل الأدوات الشخصية التي يحتاجها السجين للمحافظة على نفسه من العدوى بسبب استخدام أدوات الغير.