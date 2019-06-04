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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:48 ص

وزير القوى العاملة يصلي العيد بمسجد "آل سعفان" في الشرقية

سعفان
سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2653677

يؤدي وزير القوى العاملة محمد سعفان، صلاة عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء، بساحة مسجد آل سعفان بالحسينية بمحافظة الشرقية مسقط رأسه، حيث يحرص الوزير في كل زيارة لبلدته على زيارة قبر والده، ويقضي العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء ببلدته.

صرح بذلك هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، مشيرا إلى أن الوزير سيقوم بعد صلاة العيد بتبادل الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، حيث يكون العيد فرصة للحصول على هدنة والتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، حيث يحرص الوزير على زيارة بلدته الشرقية في الأعياد والمواسم للتواصل مع الأهل والأصدقاء، مشيرًا إلى أن العادات والتقاليد المصرية في الأعياد لا تختلف بين وزير أو مسئول أو مواطن، فالعيد عيد عند الجميع بالفرحة والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

ومن المقرر أن يستأنف الوزير، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، جولاته الميدانية بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن عقد العديد من ملتقيات التوظيف، حيث ستبدأ بـ3 ملتقيات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عدد من المحافظات.

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