البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد في المحميات الطبيعية

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة.



يأتى هذا فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.



واستعدت المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات ( لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك ).