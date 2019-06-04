محافظ أسوان يقدم التهنئة للسيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك‎

أرسل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد جاء نصها "يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة أسوان وقياداتها الشعبية والتنفيذية والسياسية، بأن أبعث لسيادتكم أطيب التهانى القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل دوام الصحة والتوفيق لسيادتكم ولمصرنا الغالية كل تقدم وازدهار".



كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى مختلف الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.



فيما قدم إبراهيم خالص التهانى لأبناء محافظة أسوان بمختلف المدن والقرى والنجوع والمناطق النائية، وأيضًا للأجهزة التنفيذية والأمنية والسياسية بالمحافظة، فضلًا عن المؤسسات الدينية والمجتمع المدنى، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور لتنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.