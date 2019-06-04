القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
فن
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:44 ص

زوج بيونسيه يصنف أول مغني راب ملياردير في العالم

زوج بيونسيه
زوج بيونسيه
وكالات
dostor.org/2653670

صنفت مجلة "فوربس" المغني الأمريكي "جاي زي" كأول مغني راب في العالم، يصبح مليارديرًا بفضل ثروته التي تبلغ مليار دولار بعد تقييم مشاريعه المختلفة وعقاراته ومقتنياته الفنية.

وأصبح "جاي زي" البالغ من العمر 49 عامًا، واسمه الحقيقي شون كارتر، واحدًا من أغنى الفنانين في العالم، وأول فنان راب يحقق مثل هذه الثروة.

وتشمل أغلى مقتنياته حصصه في شركتي المشروبات الكحولية "Armand de Brignac champagne" والبالغة 310 ملايين دولار، وحصة قدرها 100 مليون دولار في "D’Ussé cognac"، بالإضافة إلى حصصه في خدمة Tidal للبث الموسيقي والفيديوهات والبالغة 100 مليون دولار، و50 مليون دولار في مجال العقارات، فضلا عن استثمارات بقيمة 70 مليون دولار في شركة أوبر.

ويقدر أن تصل قيمة ألبوماته الموسيقية الخاصة به إلى نحو 75 مليون دولار.

ونشأ "جاي زي"، زوج المغنية بيونسيه، في مسكن شعبي في Bed-Stuy ببروكلين بمدينة نيويورك، وكان يبيع المخدرات في سن المراهقة قبل أن يدخل مجال موسيقى الراب، وأطلق أول ألبوماته Reasonable Doubt عام 1996، والذي بيع منه أكثر من 1.5 مليون نسخة منذ ذلك الحين. وفي عام 2008، تزوج بيونسيه، التي تقدر ثروتها الصافية بـ355 مليون دولار.

وشارك مغني الراب في العديد من الأعمال الخيرية في الآونة الأخيرة، وتقديم المساعدة القانونية للقضايا التي تنطوي على سوء معاملة الرجال السود من قبل نظام العدالة الجنائية.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ أقل من شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهر

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

الآن

صرف 20% من المقررات التموينية المدعمة للمواطنين بالوجه البحري

استعداد الدولة لعيد الفطر وجهودها لسد عجز الأطباء يتصدران اهتمامات صحف اليوم

السودان.. المجلس العسكري يعلن إجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر

الأرصاد: انخفاض فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 35 درجة

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

ألبومات الصور

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

عبلة الكحلاوى: الشهيد جعل عظامه جسرًا ليعبر الآخرون إلى استقرار الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

رياضة

اللاعب الهولندي دي ليخت لم يحدد خطوته القادمة بعد أياكس

كولومبيا تفوز على بنما بثلاثة أهداف نظيفة وديا

صراع جديد بين ميسي ورونالدو على جائزة خاصة في دوري الأبطال

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الرئيس نيوز

أمير سعودي يهدي طفلا هدية ثمينة في العيد بسبب قصيدة

الجمارك تُحصِّل مليار جنيه عن سيارات وقطع غيار أوروبية في شهر

من أول يناير.. إلزام "شركات الأشخاص" بتقديم إقرار ضريبي "الكتروني"

الزراعة: لجنة لاعتماد مراكز ذبح الماشية في الخارج قبل تصديرها لمصر

خلال زيارته إلى لندن.. ترامب يخرق بروتوكولا ملكيا

كشكول

محافظ البحيرة: إقامة 4 مدارس جديدة بمراكز المحمودية ودمنهور

10 شروط للقبول بالمدارس الرسمية لغات في الشرقية

مستشفى الطلبة بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ خلال إجازة العيد

للأمهات.. كيفية التصرف في حالة حدوث نوبة الأطفال

التعليم المدمج بالقاهرة ينظم دورة "تطبيقات محاسبية باستخدام برنامج الاكسيل"

الأمصار

مجلس النواب الأمريكي يجري تصويت ازدراء على وزير العدل

لبنان: موقف الحرير في دعم السعودية والإمارات إيجابي

اليابان توقف عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة

تسيير خط جوي بين جنوبي الصين وفيينا الشهر الجاري

فتح صفحة جديدة.. الرئيس الأفغاني يكشف كواليس زيارته المرتقبة لباكستان

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تناول هذه الثمرة يخلصك من مشاكل ضغط الدم

ما هي مدة الراحة اللازمة لإطالة العمر؟

5 عبارات توقف عن قولها "فورا" لأبنائك

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

باحثون يطورون لعبة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎