الصحة: المخزون الاستراتيجي من الأنسولين يكفى 6 أشهر

قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة لديها مخزون الاستراتيجي من الأنسولين يكفي 6 أشهر.



وأكد مجاهد في تصريح خاص لـ "الدستور" أنه تم توريد 8 ملايين و435 ألف فيال إلى مديريات الصحة والصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة 49% عن العام الماضي.



وأضاف أن وزارة الصحة تعمل الآن على الاكتفاء الذاتي من الأنسولين المحلى مع نهاية عام 2020، موضحا أنه يتم إحكام الرقابة والمتابعة للأصناف الحيوية بشكل يومي ويتم التعامل ميدانيا أيضا للصيدليات العامة من خلال التفتيش الصيدلي بالمديرية لكل محافظة، واتخاذ اللازم من آليات للترقب المبكر للكشف عن اى نقص متوقع لمنع حدوثه وتوفير علاج المرضى.



وأشار إلى أن وحدة متابعة نواقص الأدوية بالإدارة المركزية التابعة للوزارة تتابع مدى توافر الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر، إلى جانب متابعة الوزارة للخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه.