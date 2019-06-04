بيتكوم: المؤشر الرقمي يرصد مناخ أعمال جيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات

يعتزم الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات «بيتكوم» تعزيز التعاون مع معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد

لرصد مناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر ما يعرف باسم المؤشر الرقمي.



وقال رئيس بيتكوم، أخيم بيرج، اليوم الثلاثاء، في برلين إن المؤشر الرقمي يتيح لأول مرة رصدا واسع المجال لمناخ الأعمال في القطاع.



وذكر بيرج أن الحديث الآن يدور حول مخاطر على النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، مضيفا أن الوضع في القطاع الرقمي "لا يزال جيدا للغاية" على الرغم من ذلك.



وأشار بيرج إلى أنه من اللافت للانتباه أن الشركات في هذا القطاع كانت حذرة في نظرتها للمستقبل منذ شهور، وقال: "لكن الآن الوضع أفضل من توقعات الشركات".



وارتفع مؤشر الأعمال في المجال الرقمي من أبريل حتى مايو الماضي بمقدار 2ر2 نقطة إلى 27 نقطة.



ويرصد المؤشر مناخ الأعمال وتوقعات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وارتفع تقييم الشركات لوضع الأعمال بمقدار 8ر2 نقطة ليصل إلى 7ر46 نقطة، بينما ارتفعت التوقعات بالنسبة للأشهر المقبلة بمقدار 7ر1 نقطة إلى 8ر8 نقطة، وهي أدنى نسبة منذ الأزمة المالية عام 2009.



وبوجه عام حقق المؤشر الرقمي على مدار عام مستوى أعلى بوضوح مقارنة بمؤشر مناخ الأعمال العام لمعهد إيفو.