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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:42 ص

جيورزاليم بوست: إسرائيل تقرر زيادة مناطق الصيد في غزة مرة أخرى

جيورزاليم بوست: إسرائيل
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2653665

أكدت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه على الرغم من التوتر الشديد في قطاع غزة، فإن إسرائيل اتخذت قرار بزيادة مناطق الصيد في القطاع.

وتابعت أن إسرائيل قررت زيادة منطقة الصيد في القطاع لتصل إلى 15 ميل بداية من أمس الثلاثاء بعد أن كان تم تقليصها إلى 10 أميال بحرية.

وأضافت أن مسلسل إطلاق البالونات الحارقة على جنوب إسرائيل من نهاية شهر مايو الماضي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 50 حادق احتراق الشهر الماضي، وهددت هذه البالونات بخرق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصر.

وأشارت إلى أن إسرائيل ردت على البالونات الحارقة بتحديد مناطق الصيد وتقليصها لـ 10 ميل بعد يوم واحد من زيادتها لـ 15 ميل، ويعتقد أن زيادة مساحة مناطق الصيد تعد الشرط الوحيد للهدنة غير الرسمية بين الطرفين.

وقال مسؤول اسرائيلي لرويترز "هذه الخطوة جزء من السياسة المدنية التي تهدف الى منع التدهور الانساني في قطاع غزة وتعكس سياسة التمييز بين الإرهاب والسكان غير المشاركين".

وأوضحت أن قرار زيادة إسرائيل للمساحات المسموح بها للصيد في غزة يعد بمثابة نجاح للوساطة التي تقودها مصر والأمم المتحدة لإيجاد سبل لمساعدة قطاع غزة اقتصاديًا، بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات الأسبوعية.

وتابعت أن الفترة من شهر أبريل وحتى يونيو تعد ذروة موسم الصيد في القطاع، ويمثل أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به نحو 50 ألف شخص.

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