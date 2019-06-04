متحف الطفل يتزين لاستقبال عيد الفطر ويطلق حزمة من الفعاليات الترفيهية

أعلن الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، يشارك الأطفال وأسرهم فرحتهم بعيد الفطر، بتنظيمه برنامجا احتفاليا يعكس بهجة العيد، وذلك في ثاني وثالث ورابع أيام العيد، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءً، والذى يتميز ببرنامجه الذي يجمع بين التقليدي من مظاهر العيد المبهجة، وبين التعلّم الممتع الذي يحقق رسالة المتحف في كل ما يقدمه من برامج طوال العام.



وقال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، إن المتحف يستقبل رواده في مواعيده المعتادة من التاسعة صباحا والمشاركة في برامج المتحف الأساسية والإستمتاع بمنطقة الألعاب والحديقة وزيارة مبنى المتحف، بينما تطلق فعاليات العيد في الثالثة عصرا بدءا من ثانى أيام العيد وعلى مدار الثلاث أيام، والتى تتضمن DJ وشو عرائس والساحر والأراجوز والمهرج وفقرة تنويم مغناطيسي والتنورة وغيرها من العروض المبهجة من الالعاب والمسابقات.



وأكد أن متحف الطفل يحرص من خلال تدشينه برنامج خاص للاحتفال بالعيد، على تعزيز روح المواطنة لدى الأطفال وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم ببرامج فريدة، وتتنوع الأنشطة فى محتواها العلمى والفنى والأدبى، من خلال ورش العمل التى ينظمها المتحف بهدف غرس روح العقيدة ومفاهيمها الدينية.



وأشار عبدالوارث إلى أن مركز الطفل للحضارة والإبداع هو كيان تثقيفى ترفيهى تفاعلى يسعى إلى خلق أوقات ممتعة للأطفال وأسرهم من خلال برامج وأنشطة تعليمية وتربوية أعدت بعناية لتساير أحدث نظريات التعلم عند الاطفال، كما يدعم المركز التعليم الترفيهى التفاعلى للأطفال وأسرهم وتشجيع الأطفال على إكتشاف أنفسهم وإعطائهم رؤية جديدة لمستقبلهم الرؤية، تعميق إنتماء الأطفال لبلدهم مصر وزيادة الوعى لديهم بمصر الان وما يمكن أن تكون عليه فى المستقبل بأيديهم، مما يجعل المتحف حاملا لراية الريادة في التعليم الغير مباشر فى مصر والشرق الأوسط.