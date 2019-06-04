وزير التموين يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

قدم الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التهنئة إلى جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كما تقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.



وكانت الوزارة أعلنت عن خطتها استعدادًا لعيد الفطر المبارك، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية.



وتتضمن الخطة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها. بهدف توفير جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد.