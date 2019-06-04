استمرار عمل منافذ الزراعة خلال العيد.. وبيع المنتجات بتخفيضات 40%

أكد الدكتور أحمد فتحي رئيس قطاع الصوب والمحميات بوزارة الزراعة، استمرار عمل منافذ وزارة الزراعة خلال أيام العيد من خلال عمليات المناوبة بين المنافذ على أـن يتم تشغيل بعض المنافذ أول وثاني يوم العيد، والأخرى ثاني وثالث يوم العيد، مع إلغاء الإجازات.



وقال في تصريحات للدستور إنه سيتم طرح كحك العيد والرنجة واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى ٤٠٪ عن السوق الخارجي والمنافذ الأخرى في ٣٠ منفذا من منافذ الزراعة المحمية بالمحافظات.



وأضاف أنه سيتم طرح كعك العيد بسعر ٧٠ جنيها للكيلو في منافذ الزراعة مقابل ١٢٠ جنية للكيلو في الأسواق الخارجية، والرنجة بسعر ٣٠ جنيها للكيلو مقابل ٣٧ جنيها في السوق الخارجي، وذلك إلى جانب باقي المنتجات من اللحوم والدواجن والبط والحمام والسمان والحبوب السكر والزيت والخضروات وكل مستلزمات المستهلك لعيد الأضحى.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منتجات الكحك والبسكويت والغريبة من معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع المحميات والصوب بوزارة الزراعة، مشيرا إلى أن منافذ المحميات والصوب تنتشر في المحافظات ومنها الدقي بالجيزة وجنوب سيناء ومدينة ١٥ مايو والتبين والتجمع الخامس، بالإضافة إلى باقي المنافذ الأخرى بالمحافظات.



وأضاف أن قطاع الصوب، أعد غرفة عمليات لتجهيز الثلاجات في المنافذ وحماية المنتجات للحفاظ على صحة المواطنين والاستعداد لاستقبال الجمهور.