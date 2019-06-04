بطولة مصر.. تعادل ثان للزمالك في أحرج اللحظات وهبوط بتروجيت

حقق الزمالك تعادلا ثانيا على التوالي في أحرج لحظات الصراع على اللقب مع غريمه التقليدي الأهلي عندما سقط في فخ مضيفه حرس الحدود 1-1 الاثنين على ملعب المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 في الدوري المصري لكرة القدم.



وصار رصيد الزمالك 68 نقطة، وباتت حظوظه ضئيلة جدا بالمنافسة كونه بات يتخلف بفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر والذي لعب مباراة أكثر (32 مقابل 31).



وتبقى للزمالك ثلاث مباريات آخرها مع الأهلي، وقد تأجلت إلى 25 يوليو الى ما بعد استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية (من 21 يونيو إلى 19 يوليو).



وتقدم حرس الحدود عبر مدافع الزمالك بهاء مجدى (33 خطأ في مرمى فريقه)، وعادل للزمالك المغربي خالد بوطيب (64).



وضمن حرس الحدود البقاء في الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة، فيما رافق بتروجيت الداخلية والنجوم إلى الدرجة الثانية بعد توقف رصيده النهائي عند 35 نقطة بتعادله سلبا مع مع ضيفه المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 الأخيرة.



واستفاد من هبوط بتروجيت، اضافة الى حرس الحدود، كل من الجونة الذي تبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك، والاتحاد السكندري الذي صار رصيده 39 نقطة بعد فوزه الكبير على ضيفه سموحة في مباراة من نفس المرحلة، بثلاثة أهداف للنيجيري رزاق سيسيه (3) وكريم الديب (29) وفارس مجاهد لاعب سموحة بالخطأ فى مرماه (79)، مقابل هدف لحسام حسن (87 من ركلة جزاء).



وكان وادي دجلة ضمن قائمة المستفيدين، ورفع رصيده 40 نقطة بعدما حقق فوزا جديرا على مضيفه الانتاج الحربي بهدفين لمحمد هلال (27 من ركلة جزاء) والسنغالي ابراهيما ندياي (63) مقابل هدف لأحمد مجدي (87).