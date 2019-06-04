القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
رياضة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:29 ص

بطولة مصر.. تعادل ثان للزمالك في أحرج اللحظات وهبوط بتروجيت

بطولة مصر.. تعادل
وكالات
dostor.org/2653586

حقق الزمالك تعادلا ثانيا على التوالي في أحرج لحظات الصراع على اللقب مع غريمه التقليدي الأهلي عندما سقط في فخ مضيفه حرس الحدود 1-1 الاثنين على ملعب المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 في الدوري المصري لكرة القدم.

وصار رصيد الزمالك 68 نقطة، وباتت حظوظه ضئيلة جدا بالمنافسة كونه بات يتخلف بفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر والذي لعب مباراة أكثر (32 مقابل 31).

وتبقى للزمالك ثلاث مباريات آخرها مع الأهلي، وقد تأجلت إلى 25 يوليو الى ما بعد استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية (من 21 يونيو إلى 19 يوليو).

وتقدم حرس الحدود عبر مدافع الزمالك بهاء مجدى (33 خطأ في مرمى فريقه)، وعادل للزمالك المغربي خالد بوطيب (64).

وضمن حرس الحدود البقاء في الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة، فيما رافق بتروجيت الداخلية والنجوم إلى الدرجة الثانية بعد توقف رصيده النهائي عند 35 نقطة بتعادله سلبا مع مع ضيفه المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 الأخيرة.

واستفاد من هبوط بتروجيت، اضافة الى حرس الحدود، كل من الجونة الذي تبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك، والاتحاد السكندري الذي صار رصيده 39 نقطة بعد فوزه الكبير على ضيفه سموحة في مباراة من نفس المرحلة، بثلاثة أهداف للنيجيري رزاق سيسيه (3) وكريم الديب (29) وفارس مجاهد لاعب سموحة بالخطأ فى مرماه (79)، مقابل هدف لحسام حسن (87 من ركلة جزاء).

وكان وادي دجلة ضمن قائمة المستفيدين، ورفع رصيده 40 نقطة بعدما حقق فوزا جديرا على مضيفه الانتاج الحربي بهدفين لمحمد هلال (27 من ركلة جزاء) والسنغالي ابراهيما ندياي (63) مقابل هدف لأحمد مجدي (87).

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

الآن

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 4 يونيو 2019

نصف مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسوق العربية

ليبيا تتراجع.. وتعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

استمرارًا لعمليات القمع.. تركيا تتجسس على معارضيها فى السويد

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

ألبومات الصور

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

عبلة الكحلاوى: الشهيد جعل عظامه جسرًا ليعبر الآخرون إلى استقرار الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

رياضة

بطولة مصر.. تعادل ثان للزمالك في أحرج اللحظات وهبوط بتروجيت

الرياضة عالية الكثافة تعيد وظائف القلب بين مرضى السكر

الصحف الأسبانية تسلط الضوء على اكتشاف حالة رشوة في الليجا

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

الرئيس نيوز

اليوم.. ترامب وماي يناقشان التوصل لاتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

"التخطيط" تستأنف تقييم العاملين في الجهاز الإداري للدولة الأحد المقبل

السودان: "المجلس العسكري" يُعيّد منفرداً بالسلطة

ننشر موعد صلاة العيد في مدن ومحافظات مصر

صندوق مصر السيادى ينضم للمنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية

كشكول

بالصور.. 16 عملًا فنيًا لشخصيات عامة بمعرض بـ"فنية المنيا"

المعاهد الأزهرية تكشف عن عدد حالات الغش بامتحانات الثانوية

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

ننشر تنسيق الثانوية الفنية بالغربية

وزير التعليم يكشف ملامح تطوير المقررات الدراسية

الأمصار

روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

ليفربول يُلمح بتجديدعقد كلوب لما بعد 2022

روسيا: نقترح بناء محطة نووية من جيل 3+ بالسعودية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

إغلاق أكبر سوق للحوم الكلاب في بوسان بكوريا الجنوبية

الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج يحصل على وسام مهرجان سينمائي برومانيا

يوروستات: قبرص بها ثاني أكبر عدد من الأسر التي لديها أطفال في أوروبا

الصحة

باحثون يطورون لعبة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎