الفنان الإماراتي طارق المنهالي يطرح "أنا دخيلك" بمناسبة عيد الفطر

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية جديدة بعنوان "أنا دخيلك" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهي من طراز الطرب المميز والأصيل، حيث جمع فيها بين الحداثة واللون الكلاسيكي.



وقال المنهالي إن الأغنية معايدة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن 2019 يعتبر عاما مميزا بالنسبة له، حيث شهد إطلاق أعمال فنية عدة لاقت إعجاب الجمهور، مؤكدا حرصه على تقديم كل ما أعمال فنية متنوعة تناسب أذواق الجمهور.



والأغنية من كلمات الشاعر نواف بن ماجد القني، وألحان حسام الشيخ، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وميكس وماستر علي رمضان، وإشراف عام فادي الساري.



يذكر أن الفنان طارق المنهالي أول فنان إماراتي يتخرج من أكاديمية بيت العود العربي "قسم الأصوات والبحوث"-التابع لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة- وهو من الأصوات المميزة على الصعيد المحلي والخليجي والعربي.



وكان المنهالي قد طرح مؤخرا أغنية جديدة باسم "لبى العرب" من كلمات وألحان الفنان حسام الشيخ، توزيع المايسترو حاتم منصور، وميكس ماستر علي رمضان، وهى أغنية ذات طابع شبابي مميز لم يسبق له أن قدم عملا مثله.. وتبعها بأغنية "هادي" ذات الطابع الإماراتي الشعبي، والألحان التي تتسم بالابتكار والتطريب، والحداثة في ذات الوقت، من كلمات الشاعر الإماراتي "زكريا الشيخ"، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "صباح الخير إماراتي"، كما طرح مؤخرا أول أغنية دينية له بعنوان "شهر الصيام"، احتفالا باستقبال شهر رمضان المعظم.