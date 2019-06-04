ضبط سلاح ناري بحوزة هارب من قضية "فعل فاضح" بالفيوم

ألقى المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول الفيوم القبض على عاطل مقيم دار الرماد دائرة القسم هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضية فعل فاضح وبحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم أول من ضبط المدعو أحمد صفوت محمود يوسف 25 سنة عاطل ومقيم دار الرماد هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضية فعل فاضح وضبط بحوزته سلاح ناري عبارة عن فرج خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ علي المضبوطات والقاء القبض على المتهم وتحرر له المحضر رقم 449 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.