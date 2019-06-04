القاضي: تأجيل مناقشة تعديلات "مزاولة الصيدلة" لبعد انتهاء "المسئولية الطبية"

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، لحين حسم الخلافات المتعلقة حوله مع نقابة الصيادلة.



وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة إشكاليات المشروع بعد انتهاء قانون المسئولية الطبية، نظرا لأنه له الأولوية خاصة بعد الانتهاء من مناقشته بالكامل، منوها إلى أن اللجنة ستدعو ممثلين من النقابة والنقابات الأخرى التي لديها أي تخوف من تطبيق القانون الجديد.



وحدد القاضي، أبرز نقاط الخلاف حول القانون في اعتقاد نقابة الصيادلة بأن القانون سيسمح لعدد من النقابات التدخل في اختصاصات الصيادلة مما قد يحرمها من مكتسباتها، وكذلك أحقية الدعاية والتعريف بالدواء.