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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:20 ص

الصحة: افتتاح 14 عيادة للإقلاع عن التدخين فى 11 محافظة بعد عيد الفطر

الصحة: افتتاح 14
فاتن خديوى
dostor.org/2653578

كشفت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة، عن خطة الأمانة لافتتاح عيادات لمكافحة التدخين فى كافة مستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات.

وأوضحت لـ "الدستور" أن الخطة تأتى ضمن مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا" التي أطلقتها وزارة الصحة تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، لتغيير نمط الحياة للمواطنين، والتى تعتمد على التوعية ضد مخاطر السمنة وعدم ممارسة الرياضة وخطورة التدخين وعلاقتهم بمخاطر الإصابة بمضاعفات الأمراض غير السارية.

وأضافت أنه سيتم افتتاح عيادات مكافحة التدخين على مرحلتين، حيث سيتم افتتاح 14 عيادة فى 11 محافظة بالجمهورية بعد عيد الفطر كمرحلة أولى، وستغطى محافظات؛ "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، المنيا، أسيوط، أسوان"، فى حين سيتم افتتاح المرحلة الثانية فى يوليو المقبل وستشمل 4 محافظات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رمزى المسئول عن عيادات الإقلاع عن التدخين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أنه تم تدريب 60 طبيبا من الأطباء النفسيين المتخصصين خلال ورشة عمل عقدت يومى السبت والأحد الماضيين لتدريبهم على أحدث البرامج العلاجية المختلفة للإقلاع عن التدخين.

وعن سعر الكشف فى عيادات مكافحة التدخين، أكد الدكتور أحمد رمزى، أنه لا يوجد سعر ثابت لها وإنما تختلف من مستشفى لأخرى بحد أدنى جنيه واحد، وبحد أقصى 20 جنيها.

وأضاف أنه يتم الاعتماد على الأدوية البسيطة التى تساعد على الإقلاع من التدخين فى العيادات، لافتًا إلى أن هناك أدوية أقوى تساهم فى الإقلاع عن التدخين من الصعب توفيرها بسعر رمزى حيث أن سعرها أكثر من 200 جنيه، وسنسعى لتوفيرها فى العيادات بآليات معينة ولحالات محددة.

وأوضح أن بروتوكول علاج المدخنين قائم على الإرشاد عن طريق العلاج المعرفى السلوكى وتعليم المدخن أن يعيش حياته بدون تدخين والبعد عن السلوكيات السلبية ومنها ارتباط التدخين بشرب القهوة أو التدخين بعد الوجبات الدسمة، وتوعية المدخنين بأهمية تغيير "لايف ستايل" الحياة، بالإضافة إلى زيادة الدافعية للإقلاع عن التدخين.

الصحة: افتتاح 14 عيادة للإقلاع عن التدخين فى 11 محافظة بعد عيد الفطر
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