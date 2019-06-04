الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج يحصل على وسام مهرجان سينمائي برومانيا

حصل الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج على وسام مهرجان ترانسلفانيا السينمائي الدولي في رومانيا لاسهاماته في السينما العالمية.



وقال كيدج في كلمته أمام المهرجان المقام حاليا في مدينة كلوج - نابوكا بغرب رومانيا إنه سعيد لحصوله على الوسام الذي سيحتفظ به على المنضدة بجوار سريره ليتذكر أصدقاءه في رومانيا كلما شعر بالوحدة.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن كيدج تحدث أيضا في المهرجان، الذي يختتم في 9 يونيو الجاري، عن أسلوبه وعلاقته مع هوليوود، والأشياء التي تلهمه ومشاريعه المستقبلية.



يذكر أن كيدج، وهو ابن شقيق المخرج فرانسيس فورد كوبولا، درس في مدرسة المسرح والسينما والتليفزيون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكان أول ظهور له في عام 1982، وفي نهاية عقد الثمانينات ارتقى سلم النجومية والشهرة بأدوار سينمائية حاز من خلالها على العديد من الجوائز العالمية المرموقة.