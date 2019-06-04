يوروستات: قبرص بها ثاني أكبر عدد من الأسر التي لديها أطفال في أوروبا

أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بأن قبرص تحتل المركز الثاني بأعلى عدد من الأسر التي لديها أطفال بين الدول الأوروبية.



وقال المكتب، بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، إنه تم تسجيل أكثر من 223 مليون أسرة في الاتحاد الأوروبي منها 65 مليون أسرة، أي قرابة الثلث، لديها أطفال.



وأظهرت البيانات، وفقا لصحيفة (سايبروس ميل) القبرصية، أن أيرلندا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأسر التي تعول أطفال وتبلغ نسبتهم 39 % من إجمالي الأسر في البلاد، ثم تأتي قبرص في المرتبة الثانية بنسبة 36 % مع بولندا وسلوفينيا.



بينما تم تسجيل أقل عدد من الأسر التي لديها أطفال في ألمانيا وفنلندا (22 %) والسويد (23 %) والنمسا (25 %) وبلغاريا (26 % ).