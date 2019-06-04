حديقة الحيوان تستعد لاستقبال 150 ألف زائر خلال العيد

قالت الدكتورة مها صابر رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة استعدت لاستقبال أكثر من 150 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتجهيز الحديقة لعروض الحيوانات للجمهور وزيادة منافذ دخول الحديقة، كما تم إلغاء إجازات جميع العاملين في الحديقة من أطباء وعمال.



وأضافت في تصريحات لـ "الدستور" أنه سيتم افتتاح الحديقة في السابعة صباحا يوميا في العيد، طبقا لتعليمات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية، مع رش الحديقة وإجراء عملية استحمام لحيوانات الحديقة في السادسة صباحا قبل طلوع الشمس وقبل عرضها على الجمهور وكذلك لترطيب الحيوانات والحديقة.



وأشارت إلى أن رسوم الدخول 5 جنيهات، ولا زيادة في الأسعار، خلاف الرسوم الأخرى لبعض الأماكن مثل المتحف الحيواني، وبيت الزواحف، وركوب عربية الخيل الصغير، وتكون الرسوم من 5 إلى 10 جنيهات، ومن المتوقع تراجع الأعداد قليلا بسبب امتحانات الثانوية وانشغال الأسر والطلاب.