سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة تزامنًا مع إجازة العيد

تشهد المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من الانتظام المروري، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المُبارك، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أى حوادث.



وشهد كوبري أكتوبر سيولة في الاتجاهين، مع بعض الكثافات المتحركة بنزلة ميدان التحرير، كما شهد الطريق الدائري باتجاه التجمع الخامس، سيولة مرورية، وكذلك الاتجاه الآخر من التجمع الى المنيب، وانتظمت حركة السير بطريق كورنيش النيل، وتباطأت قليلا باتجاه القصر العيني.



وفي محافظة الجيزة، شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، سيولة تامة في الاتجاهين.



وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، من انتشار رجالها في الشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق، تحت إشراف اللواءين محمود عبدالرزاق وعلاء متولى مديرى إدارتي مرور القاهرة والجيزة لمنع ظهور تكدسات مرورية وضبط المخالفين.