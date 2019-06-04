نقل الدم خلال جراحة سرطان الكبد يزيد من خطر تكرار المرض

ذكرت دراسة جديدة أن باحثين نمساويين توصلوا إلى أن تلقي نقل الدم خلال جراحة سرطان الكبد يزيد من خطر تكرار السرطان والموت قبل الأوان، موضحين أن الخطر زاد بشكل ملحوظ حتى عندما يتم نقل كمية صغيرة فقط من الدم.



وأظهرت النتائج أن نقل وحدة واحدة إلى 4 وحدات من الدم زاد من خطر تكرار الإصابة بالسرطان بنسبة 23% والموت بنسبة 55% مقارنة مع الضوابط المتطابقة.



وقال الدكتور بينج هسون الأستاذ فى جامعة "فيينا" "لقد أبرزت النتائج التى توصلنا إليها من مجموعة كبيرة وجود علاقة كبيرة بين عمليات نقل خلايا الدم الحمراء وخطر تكرار الإصابة بالسرطان وكذلك العلاقة بين الجرعة والاستجابة بين عدد عمليات نقل الدم والموت بعد الراحة العلاجية لسرطان الكبد.



وأضاف "السبب فى أن عمليات نقل الدم تتفاقم بشكل كبير، لا يزال تشخيص السرطان غير واضح، لكن من المحتمل أن يكون مرتبطا بالآثار القمعية على الجهاز المناعى"، ويعد سرطان الخلايا الكبدية (HCC) خامس أكثر أشكال السرطان شيوعا فى جميع أنحاء العالم والسبب الثالث الأكثر شيوعا للوفيات المرتبطة بالسرطان..ويحدث بشكل متكرر عند الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد بسبب تلف سابق نتيجة فيروس التهاب الكبد الوبائى "ب" و"ج"، أو لتعاطى الكحوليات على مدى طويل.. وتعد الجراحة لإزالة السرطان وهامش الأنسجة السليمة المحيطة به (استئصال) علاجا للأشخاص الذين يعانون من سرطان الكبد فى المراحل المبكرة والذين لديهم وظائف طبيعية فى الكبد.