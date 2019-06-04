الصحف الأسبانية تسلط الضوء على اكتشاف حالة رشوة في الليجا

سلطت الصحف الأسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على اكتشاف حالة رشوة في بطولة الدوري (الليجا) خلال مباراة فالنسيا وبلد الوليد، بجانب الاهتمام بالقميص الجديد لنادي برشلونة.



وذكرت صحيفة (ماركا)، تحت عنوان (تورط 7 لاعبين في حالة الرشوة)، أن تسجيلا وصل إلى الشرطة يفيد بوجود مؤامرة في مواجهة فالنسيا وبلد الوليد في الليجا، والتي فاز بها الخفافيش بهدفين دون رد.



وعن آخر تطورات صفقات فريق ريال مدريد قالت الصحيفة إن هناك تسارعا من أجل ضم اللاعب إدين هازارد نجم تشيلسي.. مؤكدة أن المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان يريد أن يصبح هازارد لاعبًا في ريال مدريد بشكل سريع.



وحول نفس الموضوع الخاص بصفقات النادي الملكي خرجت صحيفة (أس) بعنوان (ريال مدريد يبتعد عن نيمار)، وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي أقنعت رئيس النادي فلورينتينو بيريز بالتراجع عن المضي قدما في هذه الصفقة بعد اتهام اللاعب في قضية اغتصاب.



واهتمت الصحف الصادرة في برشلونة بقميص فريق البارسا الجديد، وتحت عنوان (بارسا جديد)، أكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن القميص الأول للموسم المقبل حمل تغييرات كبيرة.



بينما وصفت صحيفة سبورت القميص الجديد - تحت عنوان من كلمة واحدة (الثورة) - قائلة "برشلونة يقدم، من أجل الموسم المقبل، قميصًا رائعًا وجديدا ومثيرا للإعجاب وبتصميم مختلف يمثل النادي بشكل مثالي.