سفارة موسكو بالأرجنتين: محاولات لتشويه صورة روسيا في أمريكا اللاتينية

قالت السفارة الروسية لدى الأرجنتين، إن بعض الأفراد يستخدمون الزيف الإعلامي لرسم صورة سلبية عن روسيا بسبب تعاونها مع فنزويلا.



وأضافت السفارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء - "من الواضح أن الجولة المصطنعة من هوس التجسس المناهض لروسيا في وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينية يتم الترويج لها على خلفية الهستيريا المستمرة لواشنطن بشأن التعاون العسكري التقني الروسي مع فنزويلا".. واستطردت قائلة "من هنا تأتي نية إظهار روسيا كعدو لترويع الأشخاص العاديين الذين يعاملوننا دون تحامل أو تعصب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".



جاء البيان ردا على تقارير إعلامية ظهرت مؤخرا تزعم أن روسيا تدير نظاما للاستخبارات المعلوماتية في أمريكا اللاتينية، وأشارت السفارة إلى أن مثل هذه التقارير تبرز الجهود المبذولة ضد روسيا في أمريكا اللاتينية والتي تهدف لرسم صورة سلبية عنها لتقويض وضعها السياسي والاقتصادي في المنطقة.