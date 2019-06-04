بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمة المنظمات الإسلامية في ترسيخ وحدة شعوب روسيا.



وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن بوتين قال - في برقيته - "أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات الإسلامية تقدم مساهمة قيمة في تطوير الحوار بين الأديان والأعراق، ووحدة شعوب روسيا وتعارض باستمرار وحزم مظاهر التعصب الديني والتطرف، ويجري تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية وإيلاء اهتمام كبير للمبادرات الخيرية والتعليمية".



وأعرب عن اقتناعه بأن الطائفة المسلمة في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد، ومن خلال أنشطتها المثمرة ستسهم في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي والروحي القيم.