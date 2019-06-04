الرئيس الجزائري المؤقت يؤدي صلاة عيد الفطر بالعاصمة

أدى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه حضر الصلاة كل من كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) بالنيابة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) ونور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعدد الوزراء بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمدين بالجزائر.



وتناولت خطبة الصلاة معاني وقيم العيد في التراحم والتسامح والتكافل والتآزر بين أفراد المجتمع الواحد مؤكدة أهمية حفظ الأمانة والأمن والسلام وترسيخ مبادئ العدالة في كل المجالات وتحقيق المساواة بين الناس.



ودعت الخطبة لتحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة وتطوير الاقتصاد، وتقوية الوازع الديني والوطني عند الشباب، لأنه يعتبر الضمان لتنشئة أجيال شعارها المسؤولية تكليفا وليس تشريفا وحفظ الأمانة.



وعقب الصلاة تلقى الرئيس بن صالح التهنئة بالعيد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي بالإضافة إلى جمع من المصلين.