طوكيو تعتزم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية للقضاء على التلوث

كشفت وزارة البيئة اليابانية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن طوكيو تخطط لحظر تداول الأكياس البلاستيكية المجانية في المتاجر للقضاء على التلوث داخل البلاد.



وقال وزير البيئة الياباني يوشياكي هارادا - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن وزارته تعتزم تطبيق قانون جديد لحظر ممارسة توفير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل مجاني مع ترك تحديد ثمن الكيس البلاستيكي لتجار التجزئة.



وأوضح أن رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي أبلغه أن الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح كما طالبه بالاستماع بشكل كامل لآراء الشعب الياباني.



وأضاف أن وزارة البيئة اليابانية تنوي مطالبة تجار التجزئة لاستخدام العائدات المالية لإجراءات حماية البيئة التي تشمل البدء في أعمال التشجير ونشر الوعي حول التلوث البحري.



يذكر أن اليابان تنتج النسبة الأكبر من النفايات البلاستيكية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بعض الدول حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية مثل كينيا فى أغسطس عام 2017 وروندا في عام 2008 وتايوان ونيودلهي وفرنسا ونيوزيلندا لتأتي الصين بقرار الحظر في يناير الماضي.