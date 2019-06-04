غاني: زيارتي إلى باكستان تهدف لفتح صفحة جديدة في العلاقات

قال الرئيس الأفغاني أشرف غاني إن زيارته المرتقبة لباكستان تهدف إلى فتح صفحة جديدة في علاقة بلاده المضطربة مع جارتها، وإصلاح العلاقات التي غالبا ما تتسم بعدم الثقة والاتهامات المتبادلة.



وأضاف غاني - في تصريح نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم الثلاثاء- أنه وافق على زيارة باكستان في 27 يونيو الجاري عقب اجتماعه مع رئيس وزراء باكستان عمران خان الأسبوع الماضي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وعبر غاني عن أمله في أن تكون الزيارة "إيجابية".



يذكر أن كابول تتهم باكستان دائما بإيواء أعدائها من حركة طالبان، إلا أن إسلام آباد قدمت في الأشهر الأخيرة دعمها للجهود الأمريكية للتوسط في إنهاء الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في أفغانستان.