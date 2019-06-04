الصين تنظم المؤتمر العالمي للنقل 2019 منتصف يونيو

تنظم الصين، المؤتمر العالمي للنقل 2019 في العاصمة (بكين) خلال الفترة بين 13 و16 يونيو الجاري، لعرض أحدث التطورات في هذه الصناعة.



وقال السكرتير العام للجنة التنفيذية للمؤتمر ليو ون جيه - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن مؤتمر هذا العام الذي سيتم تنظيمه في المركز الوطني الصيني للمؤتمرات ببكين، يقام تحت عنوان (المواصلات الخضراء والذكية في النقل المستقبلي)، وسيضم أقساما متنوعة، معرضا للمواصلات، ومنتديات أكاديمية ومسابقات.



وأضاف جيه أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدة فعاليات، منها (التعاون بين الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، عرض منتجات وتكنولوجيا متقدمة في مجالات المواصلات الذكية والقيادة الذاتية وإنترنت الأشياء، والسفر الأخضر).. موضحا أنه سيحضر المؤتمر ما يزيد على 10 منظمات دولية للمواصلات و40 أكاديميا من داخل الصين وخارجها.



وأشار إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، سجل ما يزيد على 4700 شخص المشاركة في المؤتمر، وسط توقعات بأن يصل عدد المشاركين فيه إلى 7 آلاف شخص.