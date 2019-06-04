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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:03 ص

الصين تؤكد أهمية التعاون مع فرنسا لحماية التعددية

وانغ يي
وانغ يي
أ ش أ
dostor.org/2653556

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إنه يتعين على الصين وفرنسا خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة الشهر الجاري في اليابان، الدفع من أجل إطلاق دعوة منسقة وإيجابية تحث على حماية التعددية ومعارضة الأحادية والحمائية، والحفاظ على المنظومة التجارية التعددية، ومنظمة التجارة العالمية، والمضي قدما بروح الشراكة، وتعزيز التنمية المتوازنة والشاملة للاقتصاد العالمي.

وأضاف وانغ -خلال محادثة هاتفية أجراها اليوم الثلاثاء، مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي "إيمانويل بون" - أنه يتعين على كل بلد احترام الشواغل الأساسية والعادلة للبلد الآخر، ووضعها في الاعتبار، سعيا إلى الارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين إلى مستوى جديد، ودعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا في ظل الظروف الجديدة.

وأوضح وانغ أن سلوكيات الأحادية والحمائية والتنمر تؤثر سلبا في الوقت الراهن على النظام الاقتصادي العالمي، وستكون لها عواقب سلبية وخيمة على الحوكمة العالمية، والسلام والاستقرار العالميين، متابعا أنه يتعين على الصين وفرنسا، بوصفهما بلدين مستقلين ومؤثرين في العالم، تعزيز نواحي التنسيق الاستراتيجي والتعاون في لعب دورهما الواجب في الحفاظ على السلام والنظام العالميين.

وأشار وانغ إلى استعداد بلاده للعمل مع فرنسا لمواصلة الدفع من أجل تفعيل اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وتعزيز التنمية العالمية الخضراء ومنخفضة الكربون والمستدامة.

من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي "إيمانويل بون" إن زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا في مارس الماضي حققت نجاحا كبيرا، وإن فرنسا تعتزم مواصلة التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى مع الصين، ودعم احترام كل بلد للمصالح والشواغل الرئيسية للبلد الآخر، ومواصلة تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون العملي.

وأضاف بون أن فرنسا والصين عضوان دائمان بمجلس الأمن، وكلاهما يثمن بشدة التعددية والتعاون الدولي ويتمسك بهما على الدوام، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين تعزيز التنسيق والتعاون بشأن القضايا الرئيسية العالمية والإقليمية، والشؤون الخاصة بمجموعة العشرين وتغير المناخ وقضية إيران النووية.

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