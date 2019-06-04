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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:02 ص

الآباء والكهنة يشاركون في مؤتمر كنائس أوروبا

الآباء والكهنة يشاركون
مونيكا جرجس
dostor.org/2653555

شارك الآباء الأساقفة والكهنة وأمناء الخدمه ومجالس الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى أوروبا في مؤتمر كهنة أوروبا بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

و قد افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس أعمال المؤتمر الرابع لكنائس أوروبا تحت عنوان "النمو فى العمل الرعوي" والذي يعقد بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون على مدار ثلاثة أيام.

ويتضمن عدد من المحاضرات إلى جانب حلقات نقاشية.

وأكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال سفره الأخير إلى ألمانيا: أنه كل عامين يحدث هذا المؤتمر يضم خدمة أوروبا، ومتواجد فيه أساقفة وكهنة ورهبان وخدام وخادمات وأمناء خدمة وأراخنة من كل إيبارشيات وكنائس المهجر.

وأوضح أنه يحدث هذا المؤتمر في السنة الفردية ١٣، ١٥، ١٧، ١٩ في إحدي دول أوروبا، فوجدت هذه السنة من المناسب أن يقام فكان المفترض أن يقام في ألمانيا مع نيافة أنبا دميان لكن استأذنته أن يقام هذه المرة في مصر، لأن يهمنا التواصل مع مصر، والكلام نفسه يحدث في أمريكا ولكن كل ثلاث سنوات في عام ٢٠١٥ كان في القاهرة وفي عام ٢٠١٨ كان أمريكا وفي عام ٢٠٢١ سيكون في القاهرة.

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