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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:52 ص

الهند تتقدم على طريق التصنيع العسكرى وتنتج مدافع ومقاتلات محليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2653552

حققت الهند تقدما ملحوظا فى النهوض بقدراتها على التصنيع العسكرى، حيث دشنت مؤخرا باكورة انتاجها لأول مصنع يتبع القطاع الخاص من مدفعية الميدان من طراز هاوتزر من العيار 155 مم.

و تمثل نسبة استثمارات التطوير الدفاعي والإنتاج العسكرى فى الموازنة الدفاعية للهند للعام 2019 ما يعادل 87ر6 فى المائة من اجمالى اعتمادات الدفاع الهندية للعام الجارى والبالغ قيمتها 68ر49 مليار دولار أمريكى وهى نسبة يرى بعض المراقبين أنها قد لا تكون كافية لتحقيق الطموحات التصنيعية العسكرية للهند برغم كون موازنة الدفاع الهندية للعام الجارى هى الأولى في تاريخ الهند التى تخطت عتبة الـ 49 مليار دولار.

وأطلقت الهند على مدفعها الهاوتزر الجديد الاسم التجارى "كى – 9 – فاجرا " وهو من إنتاج مؤسسة " لارسن اند توبرو - ال اند تى " الواقعة فى ولاية جوجارات الهندية وذلك بعد اختبارات تجريبية على المدفع الجديد بدأت فى أواخر يناير الماضى.

و تسلم الجيش الهندى باكورة إنتاج المصنع الجديد من هذا المدفع ومن المقرر - خلال يوليو المقبل - دخوله الى الخدمة الفعلية للتشكيلات البرية الهندية المقاتلة والعاملة، وقد أعلنت الهند عن انتاج عشرة مدافع من اجمالى مائة مدفع من هذا الطراز سيتم توريدها إلى القوات المسلحة الهندية بموجب عقد اتفاق ابرم فى منتصف العام 2017 قامت على أساسه الابتداءات الانتاجية والتجريبية لهذا المدفع، وبفاتورة توريدية إجماليها 630 مليون دولار امريكى، وسيتم استكمال المدافع التسعين الباقية بموجب العقد فى غضون 22 شهرا من الآن، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الهندية إن الهاوتزر الهندى الجديد سيدخل الخدمة الميدانية للقوات المسلحة الهندية اعتبارا من يوليو المقبل.

والهاوتز الهندى الجديد هو ثمرة جهود تطويرية وشراكة بين مؤسسة "لارسن اند توبرو - ال اند تى"و مؤسسة "هانوها تيكوين" الكورية الجنوبية التزم الجانب الهندى فيها بتوريد وإنتاج نسبة لا تقل عن 50 % من مكونات الهاوتزر الجديد من الإنتاج والخامات المحلية الهندية وهى المكونات البالغ عددها 13 ألف مكون جزئى للمدفع الواحد.

وفى سياق عمليات التطوير للصناعات الدفاعية الهندية أجرت الهند ثانى اختبار للتزود بالوقود جوا لطائرات قالت إنه من إنتاجها المحلى بمسمى "تى جاز" وهي من النوعيات المقاتلة التى عكف الخبراء الهنود على تطوير إنتاج مكوناتها اعتمادا على الخبرة والمواد الأولية الهندية.

وأشارت الهند إلى أن طائرات المقاتلة محلية الصنع مزودة برادار متقدم ومسلحة بمقذوفات صاروخية من طراز "ديربى" المحلى الصنع ذات القدرة على استهداف الطائرات المعادية جوا خلال الاشتباكات، وكان الاختبار الأول للتزود بالوقود لمقاتلات "تى جاز" الهندية خلال تحليقها قد أجرته الهند فى العام الماضى بواسطة طائرات تزود بالوقود من طراز "إم كيه اى تانكر – 78 – آى ال".

وقالت مؤسسة الصناعات الدفاعية الهندية إن المقاتلات "تى جاز" المطورة محليا فى المصانع الهندية سيتم تحسين قدراتها التسليحية من خلال اختبار تركيب مدافع رشاشة ذاتية من الإنتاج الروسي من طراز " جى اس اتش – 23 "، وقد تم الاختبار الأخير للتزود بالوقود جوا للمقاتلات الهندية المحلية الصنع فى أجواء الهند اذ انطلقت المقاتلات " تى جاز " من قاعدة جواليور الجوية فيما انطلقت طائرات التزود بالوقود من قاعدة "اجارا " الجوية حيث تم المقابلة وإعادة التزود جوا بنجاح تام وفق المصادر الهندية التى اعتبرت أن ما جرى يعد إنجازا كبيرا على صعيد تعزيز القدرات الدفاعية الهندية.

تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة هندوستان ايرنوتكس ليمتد المتخصصة فى صناعات الجو فى الهند هي التي طورت فى مختبراتها المقاتلة "تى جاز" التى تمتلك الهند منها 123 مقاتلة لتعزيز قدرات السلاح الجوى الهندى، لكن مصادر هندوستان لا تزال تعتبر أن هذه المقاتلة غير جاهزة حتى الآن لدخول الخدمة القتالية الفعلية لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير وزيادة نقاط التسلح فيها واستكمال اختبارات التزود الجوى بالوقود واختبار كفاءة قدرتها، وتخطط القوات الجوية الهندية للتزود بعدد 324 مقاتلة "تى جاز" كطائرة قتال خفيفة ومعاونة أرضية ضمن برنامج التطوير المتوسط المدى للقدرات الدفاعية الجوية للهند مع تعظيم عنصر الاعتماد على الإنتاج المحلى.

فى سياق متصل تسعى الهند بحلول عام 2022 إلى التزود بالطائرات المقاتلة التى تعمل بدون طيار من النوعيات القادرة على التحليق على ارتفاعات عالية لا تقل عن 18 ألف قدم، وقادرة فى نفس الوقت على تفادى أعمال الإعاقة والتشويش الرادارى والمخادعة الإشارية المعادية، وستستخدم الهند تلك الطائرات في مهام مراقبة الحدود والتقاط الصور الأرضية من الجو وفى نفس الوقت يكون لها القدرة على مهاجمة الأهداف المعادية نيرانيا وخصوصا مراقبة الحدود الهندية مع الصين، وقد بدأت الهند اتصالاتها مع موردى الطائرات التى تعمل بدون طيار في التاسع مع أبريل الماضي للحصول على أفضل النوعيات المتاحة مع إعطاء الأولوية للنوعيات التى تشارك فيها مؤسسات الإنتاج الدفاعي الجوى الهندية فى برامج إنتاجها.

و خصصت الهند ما قيمته 91ر16 مليار دولار أمريكى من إجمالى موازنتها الدفاعية للعام الجاري لشراء أسلحة ومعدات جديدة مقابل 68ر14 مليار دولار امريكى اعتمدت لهذا الغرض في الموازنة العسكرية الهندية للعام 2018، وتعد الهند هى الأعلى إنفاقا على التسلح مقارنة بمنافستها التقليدية باكستان التي لا يتجاوز حجم موازنتها الدفاعية السنوية 10 مليارات دولار امريكى حيث جاءت الموازنة الهندية للعام الجاري أعلى بخمسة أضعاف مثيلتها لدى باكستان وهو 6ر9 مليار دولار.

و كان نصيب القوات البرية الهندية من اعتمادات الإنفاق الدفاعى للعام الجديد 6ر4 مليار دولار امريكى، أما نصيب القوات البحرية فكان 61ر3 مليار دولار وهي اعتمادات مقاربة لاعتمادات العام الماضى، بينما ارتفعت الاعتمادات المخصصة للقوات الجوية الهندية من 58ر5 مليار دولار فى العام الماضى إلى 14ر6 مليار دولار فى العام الجارى.

وبحسب بيانات الموازنة الدفاعية للهند للعام 2019 يأتي الجانب الأعظم منها موجها لدفع التزامات السداد الهندية لمشترواتها من المقاتلات الفرنسية المتطورة "رافال" ومنظومات " إس – 400" الروسية، وكذلك سداد فواتير وأقساط شراء الهند للسفن والمروحيات القتالية والغواصات.

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