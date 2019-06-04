لصوص يستخدمون رافعة تحميل لسرقة ماكينة صرف آلي في نيوزيلندا

تجري الشرطة النيوزيلندية تحقيقات في عملية سرقة نادرة، قام اللصوص خلالها باستخدام رافعة تحميل لحمل ماكينة صرف آلي (ATM) من مكانها في بنك ((بي أوف بلنتي)) في الهزيع الأخير من الليل، وفقا لتقارير محلية اليوم الثلاثاء.



وأكدت الشرطة النيوزيلندية أنه خلال الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين، تمت سرقة عربة تحميل ثقيلة، واستخدمت لهدم مبنى في موروبارا، في نورث آيلاند، وسرقة ماكينة صرف آلي من البنك.



وفرّ اللصوص وهم يحملون الماكنة على عربة التحميل، وتم العثور على العربة والماكينة متروكتين قبيل الرابعة من فجر الإثنين بقليل، حسب التوقيت المحلي، في منطقة غابات قريبة. وقالت الشرطة إن العربة كانت متضررة كثيرا، ولكن ماكينة صرف النقود، تبدو سليمة.



وتجري الشرطة حاليا تحقيقاتها في عملية السرقة النادرة هذه.



قال أحد السكان المحليين من منطقة موروبارا إن الحادث "مؤسف جدا لحدوثه في مثل هذه المنطقة الصغيرة".