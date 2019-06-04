تشغيل محطة كهرومائية في المنطقة الخالية من الكهرباء بالتبت

تم تشغيل محطة للطاقة الكهرومائية تحت الأرض في المنطقة الخالية من الكهرباء سابقًا في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية يوم الثلاثاء.



وتعد محطة جينتشياو للطاقة الكهرومائية، مشروعًا مهمًا ويتوقع أن توفر طاقة نظيفة ومستقرة لأكثر من 30000 من المزارعين والرعاة المحليين، مما ينهي تاريخ المنطقة في استهلاك الطاقة الذي يهيمن عليه الحطب وروث الأبقار.



وتقع المحطة في محافظة لاري في مدينة ناقتشو، حيث تم بناؤها لحل مشكلة نقص الطاقة في المحافظة في فصل الشتاء.



باستثمارات تبلغ 1.4 مليار يوان (حوالي 202.7 مليون دولار أمريكي)، تمتلك المحطة قدرة تركيبية إجمالية تبلغ 66 ميغاوات وتبلغ قدرة توليدها السنوية 357 مليون كيلووات ساعة.



وقال سونام غاوا، نائب عمدة مدينة ناقتشو، إن محطة الطاقة الكهرومائية هي مشروع تاريخي لتطوير المدينة للطاقة الخضراء والنظيفة وصناعة الطاقة الكهرومائية.



وذكر المسؤول أن تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية سيعزز تعديل الهيكل الصناعي فى مناطق الرعي الكبيرة بالتبت، ويغيّر نمط الإنتاج ويساعد فى التخفيف من حدة الفقر.