العشري: لولا غياب التوفيق لحصدنا 3 نقاط في مباراتنا مع الزمالك

قال المدير الفني لفريق حرس الحدود طارق العشري إن فريقه فاجأ فريق نادي الزمالك ـ ولولا غياب التوفيق لحصد حرس الحدود الثلاث نقاط".



وأضاف العشري - في تصريح عقب المباراة التي جمعت فريقه مع فريق الزمالك وانتهت بهدف لكل منهما مساء أمس الاثنين، على ملعب استاد المكس في الإسكندرية - "كنا ندا قويا للزمالك ولو نجح اللاعبون في استغلال الفرص خلال شوط المباراة الأول لخرج الفريق فائزا"، مشيرا إلى أن لاعبي فريقه أنهوا الموسم نهاية جيدة وينبغي أن يستغلوها للموسم المقبل.



وتوجه العشرى بالشكر للاعبي فريقه على الأداء والنتيجة، مؤكدا أن مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل سيتحدد عقب جلسة تجمعه قريبا مع إدارة النادي.