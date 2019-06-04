رئيسة وزراء بريطانيا تهنئ المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر

بعثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأطيب تمنياتها للمسلمين في بريطانيا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقالت ماي - في كلمة نشرتها الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت - "للأسف، هناك من يسعون لزرع الانقسام ونشر الخوف والكراهية في مجتمعاتنا، لقد رأينا هذا العام أعمالا إرهابية دنيئة موجهة ضد المسلمين في الخارج وعلى أرض المملكة المتحدة، أو استهدفت أشخاصا أبرياء في أماكن عبادتهم أو أثناء ممارسة حياتهم اليومية".



وتابعت "لا يوجد مكان في مجتمعاتنا للإيديولوجية البغيضة التي تحرض على الكراهية والخوف، وأقف مع المسلمين هنا في المملكة المتحدة وحول العالم ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير قيمنا".