استعداد الدولة لعيد الفطر وجهودها لسد عجز الأطباء يتصدران اهتمامات صحف اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باستعدادات الدولة لاحتفالات عيد الفطر وجهودها لسد عجز أعداد الأطباء.



وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدراسة تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، لتأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالى في أعدادهم بالمستشفيات.



وأشارت الصحيفة إلى تكليف رئيس الوزراء، خلال اجتماع وزاري موسع بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار والمالية الدكتور محمد معيط والصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بسرعة الاتفاق مع الجامعات الخاصة بشأن إتاحة المستشفيات الحكومية لها، وتدريب طلابها بهذه المستشفيات، وذلك للاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية التي تمتلكها وزارة الصحة، مع تيسير إنشاء كليات طب بهذه الجامعات، وتوفير مستشفى جامعى لها، طبقا للاتفاقات التي ستتم مع وزارة الصحة.



وأبرزت الصحيفة استعراض وزير التعليم العالى خطة التطوير فى القطاع الطبى، التى تقوم على عدد من المحاور، أهمها التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وتأكيده أهمية العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعى بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات، وذلك للوصول للعدد الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات الدولة، والعمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة، لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها بدأت فى العد التنازلى لإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل بداية من الشهر المقبل بمحافظة بورسعيد، وسط جهود كبيرة من قبل الدولة لإنجاح هذه المنظومة لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن التجهيزات النهائية لبعض المستشفيات والوحدات الصحية فى مراحلها النهائية ستكون جاهزة تماما خلال الأيام المقبلة.



وأضافت وزارة الصحة أن منظمات المجتمع المدنى لها دور عظيم ومشهود فى دعم مبادرة "قوائم الانتظار"، من خلال مؤسسات الأورمان، بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومؤسسة مجدى يعقوب.



من جانبها، أبرزت صحيفة "الأخبار"، تأكيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن الوزارة لن تقوم بطباعة الكتاب الورقي لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل وذلك بعد نجاح منظومة البوكليت الإلكترونية في امتحانات العام الحالي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لتوضيح جهود الوزارة ونجاحها في خطة امتحان الصف الأول الثانوي.



واهتمت بتصريحات الوزير التي أكد خلالها أن "التطوير بدأ من رياض الأطفال وأنجزنا الكثير في هذه المرحلة وأصبح لدينا مناهج جديدة قادرة على بناء التلميذ المصري وفق إستراتيجية 2030 التي ستنقل البلاد إلى قفزة جديدة في جميع مجالات التنمية"، وأشار الوزير إلى أن "جماعات المصالح"‬ هي من تحارب أي تطوير، خاصة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ومافيا الكتب الخارجية.



وأضاف أن الحكومة تسعى إلى الاهتمام بالتعليم ووضعه في دائرة الاهتمام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي سبيل تحقيق ذلك نتعاون مع جهات دولية وقمنا ببناء محتوى المناهج مع الشركات الدولية، وشدد على وجود مشاكل في الكثافات بالفصول، ودعا أولياء الأمور إلى مساندته في تطوير التعليم ومواجهة مشكلة الكثافة.



وأوضح أن تقييم الطالب لا يعتمد على التابلت وأن الأسئلة لم تكن من خارج المنهج وأن الطلاب الذين شكوا من أن الأسئلة جديدة فهم على حق فنحن نوجه الطالب بطريقة أسئلة جديدة قائمة على تعلم المهارات وليس الحفظ للوصول إلى نتيجة طيبة، وقال إن نتائج التصحيح أشارت إلى أن الطلاب استوعبوا التغيير ولا توجد إجابة نموذجية للسؤال وتم تدريب المصححين على ذلك.



وأكد على تغيير "‬قلم التابلت" في الامتحانات المقبلة ولابد من تغيير مفاهيم الطلاب لصالح تطوير التعليم، موضحا أن لدينا الآن الكوادر المؤهلة و200 مركز امتحان معتمد وبنوك أسئلة.



وأضاف أن نسبة امتحان الطلاب إلكترونيا في الصف الأول الثانوي بلغت 100٪ لشمال سيناء وأسوان، وأوضح أن سيستم الامتحانات مصري 100٪ بمهندسين وكوادر مصرية.



وأشار إلى أنه لن يوجد مجاميع 99٪ بعد الآن والأول على الجمهورية يمكن أن يحصل على 88٪.. وشدد على أنه سيتم قريبا إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وتفاصيل ثانية ثانوي.



وأكد خالد عبدالحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة على وصول البوكليت لجميع المحافظات باستثناء القاهرة والجيزة تسلم يوميا، وأضاف أن كل طالب أصبح يعرف المواد التي سوف يمتحن فيها وقبلنا اعتذار 7600 مراقب عن الثانوية العامة.



كما سلطت الصحيفة الضوء على استعدادات الدولة لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وأشارت إلى قيام هيئة النظافة والتجميل بعملية نظافة شاملة لكورنيش النيل من شبرا إلى حلوان حيث يخرج المواطنون لاستقلال المراكب والتنزه على ضفاف النيل وقامت شرطة المسطحات المائية بحملة على أصحاب المراكب للتأكد من سلامتها والتزاماتها بعوامل الأمان.. وأعلنت القناطر الخيرية عن استعدادها لاستقبال نحو مليون زائر خلال العيد من خلال 8 حدائق.



وأعلنت وزارة التموين عن تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الخامسة فجرا حتى الخامسة مساء طوال أيام العيد وكذلك توافر السلع الأساسية بالأسواق، ورفعت السكة الحديد ومترو الأنفاق حالة الطوارئ بإضافة 10 قطارات خلال العيد وأعلنت شركة المترو عن استمرار تشغيل القطارات حتى الثانية صباحا، وفي إطار الاستعدادات للعيد استعدت شواطئ المدن الساحلية لاستقبال المصطافين في بروفة أخيرة قبل موسم الصيف.



أما صحيفة "الجمهورية"، فاهتمت بإصدار المالية قرارًا بتعديل المادة "104" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، بما يسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.



وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت إلزام "شركات الأشخاص" بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولي ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.



وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لبيان المالية فالتعديلات تلزم الممول "الشخص الاعتباري" بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول "الشخص الطبيعي"، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.



وأشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، موضحا أنه في جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.