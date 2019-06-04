مقتطفات من مقالات كتاب صحف القاهرة الصادرة اليوم

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة، منها وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن ممثلي دول العالم الإسلامي وما تمثله عالميا، وكذلك أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وآثاره، وما فعله محمد صلاح باعتباره نموذجا مسلما في المجتمع الغربي.



ففي عموده "كلمات حرة" بجريدة الأهرام قال الكاتب أسامة الغزالي حرب تحت عنوان "وثيقة مكة المكرمة" إن وثيقة مكة المكرمة تمثل إسهاما مهما في توضيح وحسم كثير من الانطباعات والشبهات الشديدة السلبية التي سادت العالم حول الإسلام والمسلمين في العقود القليلة الماضية، وربطتهم بالإرهاب والعنف، منذ سبعينيات القرن الماضي، ثم أيضا بعد أحداث سبتمبر 2011 التي صعدت بشدة من هذا الربط بين المسلمين والإرهاب، فضلا عن رؤية استشراقية قديمة تربط الإسلام بالعنف.



وأوضح الكاتب أن وثيقة مكة المكرمة خطوة محمودة نحو تصحيح تلك الانطباعات والصور النمطية التي سادت عن الإسلام والمسلمين، من خلال تأكيد أسس ومبادئ عامة، مثل المساواة بين البشر جميعا، ورفض العنصرية، وتأكيد الاختلاف والتنوع بين البشر، وفي المعتقدات والثقافات والطبائع، ورفض الصدام أو الصراع الحضاري، وتحبيذ الدعوة إلى الحوار الحضارى، والتآزر للحفاظ على العمران، وسن التشريعات الرادعة للعنف والكراهية، مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، رفض تلويث البيئة وإهدار مواردها، ورفض مفهوم الصراع الحضارى، ورفض ظاهرة الإسلاموفوبيا، والدعوة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، ورفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ورفض الاعتداء على دور العبادة.



واختتم الكاتب مقاله قائلا " هناك ملاحظات أو تحفظات على بعض بنود الوثيقة ولكنها تظل وثيقة مهمة،لا بد من نشرها، وأن تحظى بنقاش حر وواسع في كل أنحاء العالم الإسلامى".





أما الكاتب جلال دويدار ففي عموده "خواطر" بجريدة الأخبار وتحت عنوان "قوانين وإجراءات وسلوكيات.. مطلوبة لضمان استمرار انخفاض الدولار (٢)" قال إنه في ضوء الانخفاض المتتالي في سعر الدولار تجاه الجنيه المصري، فإن ما يحدث ليس سوى تطور طبيعي يتماشى والتحسن في أوضاعنا الاقتصادية.



وأشار الكاتب إلى تصريح مسئولي صندوق النقد الدولي وفي مقدمتهم رئيس الصندوق السيدة لاجارد، بأن السعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار كان يجب ألا يتعدى ١٤ جنيها فقط، قائلا " ما بالك بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية بشهادة كل المؤسسات الاقتصادية الدولية".



وأضاف الكاتب أن توافر الدولار لدى البنك المركزي والبنوك هو عامل أساسي في هذا الانخفاض وصولا إلى قيمته الحقيقية وفقا لمبدأ العرض والطلب، وهذه الوفرة التي بلغت أرقاما قياسية في هذه البنوك تحققت على واقع نجاح الإصلاح الاقتصادي، وإن من أسبابها تدفق رؤوس الأموال الدولارية الاستثمارية إلى السوق المصري وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بالإضافة إلى عائد السياحة المنتعشة وقناة السويس التي تتزايد عوائدها.



وتابع قائلا إنه لا جدال بأن الثقة في الاقتصاد المصري تعد عاملا ايجابيا في توالي الزيادة في قيمة الجنيه وهو ما يعني نجاحنا في عبور المرحلة الصعبة من الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما حدث كان نتيجة الالتزام ببرنامج هذا الإصلاح الذي كانت بدايته قرار البنك المركزي بإطلاق حرية صرف العملات والعمل على زيادة الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية.



وأوضح أنه يضاف إلى ذلك إقدام القيادة السياسية على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة بجرأة وشجاعة كانت وراء أهم ركائز ما يشهده هذا الاقتصاد من انتعاش غير مسبوق، حيث لا يمكن أن نغفل ونحن نتحدث عن هذا النجاح الدور الوطني للشعب الذي تقبل وتحمل أعباء هذه القرارات الاقتصادية وهو الأمر الذي يجعله البطل الحقيقي وراء تحقيقه.



وأشار الكاتب إلى أن كل هذه العوامل الإيجابية كانت السبب الرئيسي للوصول إلى هذه المرحلة المبشرة التي أصبح عليها اقتصادنا القومي، مؤكدا أن الحفاظ علي هذا الانجاز التاريخي يحتم استمرار الالتزام الحازم بكل متطلبات تواصله وتصاعده.



وقال إنه يجب مع تواصل الارتفاع في قيمة الجنيه المصري وما يصاحبه من انتعاشات أن ينعكس ذلك في أسعار الاحتياجات الإنتاجية والمعيشية بالإضافة إلى انخفاض أعباء الدولة.



واختتم الكاتب مقاله قائلا " من المؤكد ان الظروف ستكون مواتية لتحقيق هذه الآمال وهذه التطلعات لو أصبح العمل والإنتاج شعارا نافذا وفاعلا من جانب الشعب والحكومة، التوصل إلى هذه الغاية يتطلب قوانين وإجراءات وقرارات لإعلاء هذا الشعار والالتزام بمتطلباته على كل المستويات".





أما الكاتب السيد البابلي ففي مقال تحت عنوان " صلاح أفضل داعية.. وتبرعات رمضان.. والإهانة" بجريدة الجمهورية قال إن محمد صلاح هو أفضل داعية إسلامي لنا في الغرب، ووجوده هناك يساوي ويتفوق على كتيبة كاملة من الوعاظ وعلماء الدين ورجال الفكر والسياسة، فالحكومة البريطانية وفي تعليق هو الأول من نوعه قدمت على لسان المتحدثة باسم الحكومة البريطانية التهنئة لنادي ليفربول ومحمد صلاح على التتويج بكأس أبطال أوروبا.. واعتبرت الحكومة البريطانية أن صلاح رمز للتعايش ونبذ الكراهية وأن وجوده في نادي ليفربول أدى إلى انخفاض نسبة جرائم الكراهية المعادية للإسلام.



وأشار الكاتب إلى أن جامعة ستانفورد الأمريكية بولاية كاليفورنيا لم تكن بعيدة عن تأثير وجود صلاح حيث أجرت دراسة حول ما أحدثه صلاح من فارق وتغيير في العقلية البريطانية منذ قدومه لنادي ليفربول، وخلصت إلى أن تأثيره كان رائعا، وأن جرائم الكراهية قد انخفضت بشكل ملحوظ وأنه منح الرياضة وكرة القدم بعدا إنسانيا جيدا، وأنه قد أصبح أيضا أحد المسلمين الذين يلعبون دورا محوريا في الحياة داخل المجتمع البريطاني.



وأوضح الكاتب أن صلاح قام بهذا الدور الرائع ببساطة وتلقائية وبنموذج راق معتدل في السلوك والأفعال وبابتسامة تسامح ومودة جذبت إليه الصغار قبل الكبار، وهي دروس في الدعوة لأن نكون قدوة ولأن نكون أمة تدعو إلى الخير وإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإلى أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فالدعوة الإسلامية ليست دروسا ووعظا وإرشادات، وليست مقصورة على وجوه عابسة تتحدث وتبشر بعذاب القبر وحده،إنما على دعوة للحياة بأسلوب التعايش والرحمة والمودة، دعوة للخير بكل معانيه، ودعوة إلى السمو فوق دنايا الدنيا والإيمان بالجنة والنار، بالثواب قبل العقاب، وبالتبشير بأن الله غفور رحيم وأن باب التوبة مفتوح للجميع وبأننا أمة سلام ومحبة.