بلوز يهزم بروينز 4-2 ويعادل النتيجة في نهائي دوري هوكي الجليد

أحرز رايان أورايلي هدفين ليفوز سانت لويس بلوز 4-2 على بوسطن بروينز في المباراة الرابعة الليلة الماضية ليعادل النتيجة في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بنهائي دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.



وبعد هزيمة مخجلة 7-2 في المباراة الثالثة، حقق بلوز أول انتصار على أرضه في تاريخه بنهائي الدوري الذي تأهل إليه ثلاث مرات من قبل بدون أن يحرز اللقب.



وسجل بلوز أولا عن طريق أورايلي بعد 43 ثانية، وعادل تشارلي كويل النتيجة لصالح بوسطن في وقت لاحق من الفترة الأولى.



واستعاد بلوز التقدم عن طريق فلاديمير تاراسنكو الذي جعل النتيجة 2-1. وفي بداية الفترة الثانية تصدى زدينو تشارا مدافع بروينز لتسديدة وقفز القرص ليصطدم بفمه مما أدى إلى نزيف حاد وأخرج قائد بوسطن من المباراة.



وبعد ذلك عادل بروينز النتيجة عن طريق براندون كارلو مع تبقي خمس دقائق و41 ثانية على نهاية الفترة الثانية، لكن أورايلي سجل مجددا ليضع بلوز في المقدمة 3-2، قبل أن يؤكد برايدن شين الانتصار بهدف سجله في الشباك الخالية.



ويلتقي الفريقان بعد غد الخميس في المباراة الخامسة في بوسطن.