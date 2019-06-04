زيلينسكي يناقش الوضع الأمني في شرق أوكرانيا مع مسؤولي الناتو والاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه مؤخرا، حيث يعتزم مناقشة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا مع كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.



وتم تنصيب زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق لم يشغل من قبل أي منصب سياسي، الشهر الماضي بعد أن اكتسح منافسه، بترو بوروشينكو، في جولة الإعادة بحوالي ثلاثة أرباع الأصوات.



ووعد زيلينسكي خلال حملته الانتخابية، بمواصلة السعي لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو كأهداف طويلة الأجل لأوكرانيا.



ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، يلي ذلك عقد محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك غدا الأربعاء.