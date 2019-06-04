القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
عالم
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:13 ص

أمريكا تدعو الصين إلى إجراء إحصاء كامل لضحايا أحداث تيانانمن

أحداث تيانانمن
أحداث تيانانمن
وكالات
dostor.org/2653514

دعت الولايات المتحدة الصين يوم الثلاثاء إلى إجراء إحصاء كامل للقتلى والمفقودين بعد قيام الجيش بقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الميدان السماوي (تيانانمن) قبل ثلاثين عاما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذا التحرك من شأنه "منح راحة نفسية للضحايا الكثيرين لهذه الصفحة المظلمة من التاريخ". كما دعا البيان إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب سعيهم إلى نيل حقوق الانسان والحريات.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في قمع الجيش للمتظاهرين في الرابع من يونيو عام 1989 لا يزال غير معروف.

وأضاف البيان: "لا تزال الأحداث التي وقعت قبل ثلاثين عاما تحرك ضميرنا، وضمير المحبين للحرية حول العالم".

كما أشاد البيان بشجاعة المحتجين الذين وقفوا في وجه الحكومة الشيوعية إلى أن قام قادتها بإرسال الدبابات إلى الميدان.

وذكر البيان، الذي أعرب أيضا عن مواساته للأسر التي لا تزال يستبد بها الحزن على أحبائها المفقودين، إن المحتجين الذين احتشدوا في بكين وفي مدن أخرى "عانوا بشدة في إطار سعيهم لمستقبل أفضل لبلادهم".

ونوه البيان بأمهات الميدان السماوي، اللاتي يواصلن السعي من أجل تحقيق المساءلة رغم ما يعنيه ذلك من خطر شخصي هائل.

وقال البيان "إن دولة الحزب الواحد في الصين لا تتسامح مع أية معارضة وتنتهك حقوق الانسان كلما كان ذلك يخدم مصالحها" مشيرا إلى محاولات قيادة الحزب الشيوعي "لخنق ثقافة الويجور وسحق الديانة الإسلامية".

من جانبها، أعربت الصين عن "استيائها ورفضها الشديدين" للبيان الأمريكي. وذكرت السفارة الصينية في واشنطن في بيان لها أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية صدر "من منطلق التحامل والغطرسة".

ووصفت السفارة موقف الولايات المتحدة بأنه "إهانة للشعب الصيني وانتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وأضافت أن "الصين حكومة وشعبا توصلت إلى حكم بشأن ذلك الحادث السياسي أواخر الثمانينيات، وأن حقوق الإنسان بالصين في أفضل فترة على الإطلاق".

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن الصين "تستخدم العديد من أدوات القمع الأخرى حاليا بدلا من الدبابات".

وحسب المنظمة، تم تمرير قوانين منذ عام 1989 تهدف إلى تمديد المراقبة من أجل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب مع قمع الويغور والأقلية الكازاخستانية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ يومين

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ 3 أيام

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ 3 أيام

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 4 أيام

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ 4 أيام

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

ليبيا تتراجع.. وتعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

استمرارًا لعمليات القمع.. تركيا تتجسس على معارضيها فى السويد

الأوقاف: الإخوان تتخذ من تفكيك الدول منهجا ثابتا وأيدلوجية راسخة

المجلس العسكرى يصدر بيانًا بشأن الأوضاع فى السودان

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

ألبومات الصور

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

عبلة الكحلاوى: الشهيد جعل عظامه جسرًا ليعبر الآخرون إلى استقرار الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

رياضة

العشري: لولا غياب التوفيق لحصدنا 3 نقاط في مباراتنا مع الزمالك

أفراح في الاتحاد السكندري بعد ضمان البقاء في الدوري

بلوز يهزم بروينز 4-2 ويعادل النتيجة في نهائي دوري هوكي الجليد

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

الرئيس نيوز

بالصور: أنفاق "حزب الله" الممتدة داخل إسرائيل

عطل يصيب شبكة "فودافون" في كل أنحاء مصر

"استقالة جماعية" للوزراء المسلمين في حكومة سريلانكا

البنوك والبورصة "أجازة" من غد وحتى الأحد

أستاذ فقه يحسم الجدل: استطلاع الهلال مرة أخرى "مستحيل"

كشكول

"التعليم": استطعنا بناء نظام جديد يناسب المواصفات الدولية

وزير التعليم: إلغاء الكتاب المدرسي الورقي لأولى ثانوي

"التعليم": لدينا 256مركز تقدير الكتروني بالمحافظات

"التعليم": بدأنا في التطوير بشكل كامل منذ العام الماضي وهدفنا بناء الإنسان

"تعليم الغربية": تنسيق الثانوى العام يبدأ من 230 درجة

الأمصار

روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

ليفربول يُلمح بتجديدعقد كلوب لما بعد 2022

روسيا: نقترح بناء محطة نووية من جيل 3+ بالسعودية

روسيا: الولايات المتحدة غير مستعدة لأي تقدم في العلاقات الثنائية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"ناسا" تنتهي من اختبار التلسكوب العملاق "جيمس ويب" (فيديو)

أول تاكسي جوي يعمل بالهيدروجين (فيديو)

الهزات الأرضية تسبب ارتفاعًا لمستوى البحر أسرع من تغير المناخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

وظائف تزيد من فرص الإصابة بالسرطان منها تصفيف الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎