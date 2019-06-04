البرازيلي دييغو كارلوس ينتقل من نانت إلى أشبيلية لخمس سنوات

أعلن نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم على موقعه في شبكة الإنترنت أنه ضم البرازيلي دييجو كارلوس، مدافع نانت الفرنسي الى صفوفه لمدة خمس سنوات.



وأوضح النادي الأندلسي في بيان "قلب الدفاع دييغو كارلوس وقع عقدا مع أشبيلية يربطه بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، بعد اتفاق مع نادي نانت يوم الجمعة الماضي".



وأشار أشبيلية الى أن اللاعب البالغ 26 عاما تخطى الزيارة الطبية الروتينية.



ودافع دييجو كارلوس عن ألوان إستوريل البرتغالي في موسم 2015-2016، ثم انتقل الى نانت في صيف العام 2016.



وأنهى أشبيلية الموسم سادسا في الدوري الإسباني، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروا ليج).