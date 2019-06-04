البرازيلية مارتا تطارد رقما قياسيا جديدا لعدد الأهداف بمونديال السيدات

تسعى البرازيلية مارتا، الفائزة بلقب أفضل لاعبة في العالم ست مرات منها خمس سنوات متتالية من 2006 إلى 2010 إضافة إلى 2018، لتعزيز الرقم القياسي لصدارة قائمة أفضل الهدافات في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات من خلال النسخة الجديدة التي تستضيفها فرنسا هذا العام بمشاركة 24 منتخبا.



وتتصدر مارتا قائمة أفضل هدافات مونديال السيدات على مدار تاريخ البطولة برصيد 15 هدفا حتى الآن.



وتستطيع مارتا تعزيز هذا الرقم القياسي من خلال بطولة كأس العالم الجديدة المقررة في فرنسا وتوسيع الفارق في الصدارة لاسيما مع اعتزال أقرب منافساتها في القائمة وفي مقدمتهن الألمانية بريجيت برينز والأمريكية آبي وامباك.



وهذه قائمة بأفضل الهدافات في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة للسيدات:



15 البرازيلية مارتا

14 الألمانية بريجيت برينز

14 الأمريكية آبي وامباك

12 الأمريكية ميشيل آكرز

11 الصينية صن وين- الألمانية بيتينا فيجمان

10 النرويجية آن كريستين آرونيس- هايدي مور

9 النرويجيتان ليندا ميدالين وهيجي رييس

9 الكندية كريستين سينكلار