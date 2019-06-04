السودان.. المجلس العسكري يعلن إجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود حراك الشارع، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، ودعا إلى انتخابات عامة خلال 9 أشهر، بإشراف دولي وإقليمي.



وقال رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد: "قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر (بدءا) من الآن".



وأضاف أن الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان.